„Essen auf Rädern" auf der Kippe

Die Sozialaktion „Essen auf Rädern“ wird von der Gemeinde Schwadorf seit vielen Jahren für die Einwohner des Ortes angeboten. Bisher wurde dieses Angebot von älteren, kranken und pflegebedürftigen Menschen in Anspruch genommen, um jeden Tag eine warme Mahlzeit geliefert zu bekommen. Nun steht die ganze Aktion auf der Kippe, da das Angebot in den letzten Jahren immer weniger genutzt wird.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde über ein Aus von „Essen auf Rädern“ gesprochen, da nur mehr sieben Menschen den Dienst in Anspruch nehmen. Der Sozialausschuss ist nach einer Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass die Aktion nicht mehr kostendeckend geführt werden kann und diese mit Ende des Jahres eingestellt werden sollte. Diese Entscheidung stützt sich auf die wiederholte Äußerung des Landes Niederösterreich, das Programm in dieser Form einzustellen. Es wird auf diverse Ersatzdienste verwiesen.

Vorgebracht wurde der Antrag von Christiane Amsüss, zuständige Gemeinderätin für Soziales (SPÖ). „Es gibt Ausgaben, die Angestellten, das Auto und der Fahrer zum Beispiel. Mit den sieben Leuten, die das noch in Anspruch nehmen, ist das leider nicht mehr tragbar“, informiert Amsüss.

Von der Opposition hagelt es heftige Kritik. Gemeinderätin Adelheid Dunst (ÖVP): „Da geht es darum, dass die Menschen einmal am Tag was Warmes zu essen bekommen und etwas Kontakt haben. Wer das in Anspruch nimmt, braucht es wirklich. Im absoluten Betrag kann es nicht um riesige Summen gehen. Wenn man das einstellt, zeigt man wirklich Kälte.“

Beschluss ausgesetzt, Ausschuss tagt neu

Wegen verschiedenen Ansichten und nicht ausreichenden Zahlen ist es zu keinem Beschluss gekommen. Der Antrag wurde von Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) ausgesetzt und noch einmal an den Sozialausschuss verwiesen. Dieser berät sich bis Ende Oktober über genaue Kosten-Nutzen-Zahlen und gibt dann eine angepasste Empfehlung ab, über die in der nächsten Gemeinderatssitzung im November entschieden werden soll.

