Feuerwehrmann schrieb Buch: „Interesse ist groß“

Die Hingabe für die Feuerwehr ist für einen Kommandanten Pflicht, lastet doch Verantwortung und Vertrauen auf diesem Amt. Bei Wolfgang Niederauer hält diese Begeisterung bereits seit seiner Kindheit an und ist seit 16 Jahren als Kommandant in Schwadorf und 25 Jahre lang als Berufsfeuerwehrmann weiterhin ungebrochen.

Das Besondere: Sein umfassendes Wissen, welches er in all den Jahren im Dienst gesammelt hat, gibt er in unterschiedlicher Weise an eine breitere Masse weiter.

Erst vor kurzem hat er mit einer Podcast-Episode über die Herausforderungen bei Unfällen mit E-Autos referiert. „Es kursieren viele Gerüchte über E-Autos, die ich mit dieser Episode gerne beseitige. Klar ist, dass es eine neue Herausforderung für die Feuerwehr ist, aber wir sind vorbereitet“, sagt Niederauer.

Ein allgemeines Know-How hat der leidenschaftliche Feuerwehrmann bereits letztes Jahr in seinem Buch „Praxis“ niedergeschrieben, welches im Dezember veröffentlicht wurde.

Viel Arbeit hat der Schwadorfer in das Buch gesteckt, die sich aber gelohnt hat. Auf NÖN-Nachfrage ist Niederauer mit dem bisherigen Verkauf des Buches sehr zufrieden: „Knapp 1.000 Bücher wurden bereits verkauft. Es freut mich sehr, dass so ein großes Interesse an meinem Buch besteht.“

