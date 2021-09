Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung des neuen Kindergartens und der neuen Tagesbetreuungsgruppe in der Franz Huber-Gasse. Nun ist es soweit, ab 6. September kann der Betrieb im neuen Gebäude starten. Um das Projekt, für das die Gemeinde rund 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen hat, feierlich zu eröffnen, ist am 3. September eine große Feier geplant.

Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) betont die Wichtigkeit dieses Zukunftsprojektes im Gespräch mit der NÖN: „Bildung beginnt bereits bei den Kleinsten, die gute Infrastruktur im Bereich Kindergarten, Tagesbetreuungseinrichtung und Schulen zeigt den Mehrwert unserer Gemeinde.“ Unter anderem werden Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) zur Eröffnung erwartet.

Das neue Team des Kindergartens ist derzeit noch mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, darunter die Einrichtung der Gruppenräume und mit der Sortierung der Spiel- und Bastelwaren für die Kinder. Die Außenanlage wurde bereits fertiggestellt und die Kinder dürfen sich auf einen schönen Garten mit verschiedenen Spielgeräten freuen.

Stimmung im Team ist sehr gut

Um sich untereinander im zukünftigen Kindergarten-Team besser kennenzulernen, lud Ortschef Maschl zu einem ersten Kennenlernen-Treffen, um auch zwischen den Kolleginnen Bekanntheit herzustellen. „Die engagierten Damen sind in einer kleinen Kennenlernrunde zusammengekommen. Die Stimmung und das Verständnis untereinander sind sehr gut, somit steht einem erfolgreichen Start nichts im Wege“, betont Maschl.

Die Leitung des neuen Kindergartens in der Franz Huber-Gasse wird Sandra Leister-Slowack übernehmen, die damit beide Kindergärten in der Gemeinde führt. In der neuen Kindergartengruppe sind unter anderem noch Andrea Heißig, Maria Hagenmüller und Beatrix Mallik tätig. Die neue Tagesbetreuungseinrichtung, wo bereits Kinder ab 1 Jahr aufgenommen werden können, wird von Jasmin Rudolf geleitet, unterstützt von Maria Haberl.