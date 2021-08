Der Schwadorfer Ortskern wird ab September um ein neues Geschäftslokal reicher. An der Wiener Straße 1, an der sich früher der „BIPA“ und später ein Blumenladen befand, soll nämlich ein neuer Laden für regionale Produkte und Lebensmittel entstehen.

Hinter dem baldigem neuen Schwadorfer Geschäft steht Florian Auer, der in Zukunft die Bevölkerung mit frischen Obst, Gemüse und weiteren Produkten aus der Region bedienen will. „Ab Herbst will ich in der Gemeinde unter anderem Gemüse, Obst, Fleisch und auch Milchprodukte anbieten. Mein Fokus liegt hier vor allem auf eine gute Bio-Qualität der Produkte.“

In Zukunft soll der Laden unter dem Namen „Gmiaslarei“ ein fester Bestandteil der Nahversorgung in der Gemeinde werden. Wie Auer zu dem Namen kam, erklärt er im Gespräch mit der NÖN: „Gmiaslarei steht für Gemüse (Gmias) und Greißlerei und verbindet somit das beste aus beiden Welten und soll das zukünftige umfangreiche Sortiment betonen.“

Gmiaslarei steht für Gemüse (Gmias) und Greißlerei und verbindet das beste aus beiden Welten.“

Florian Auer

Das nötige Know-how bringt der 27-jährige Jungunternehmer von seinem vergangenen Berufsleben mit. Dabei kann er bereits auf jahrelange Erfahrung im Vertrieb und im Marketing zurückblicken. Abseits davon ist der gebürtige Mannswörther auch bereits seit längerem in der Landwirtschaft selbst tätig und weiß, was ein regionales Produkt ausmacht: „Mein Sortiment wird zu 100 Prozent aus Österreich kommen und wird mit Sorgfalt produziert, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen.“

Teile seiner Produkte sollen auch schließlich aus seiner eigenen betriebenen Landwirtschaft in Mannswörth kommen. Der Rest wird von regionalen Produzenten in der Umgebung angeliefert. Letzteres war für Auer schlussendlich auch ausschlaggebend, das Geschäft in Schwadorf zu eröffnen: „Der Standort Schwadorf wurde bewusst gewählt aufgrund der hohen Dichte von regionalen Produzenten, die im nahen Umkreis angesiedelt sind.“

Die Eröffnung soll im September stattfinden, das genaue Datum gibt Auer noch auf seiner Facebook-Seite bekannt.