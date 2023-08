Ein „Brückenbauer“ wird Nachfolger von Richard Kager

Von Mitte Juli bis Mitte August war Helmut Klauninger erneut vier Wochen lang in Ecuador. „Das wird auch im nächsten Jahr so sein“, erzählte der 51-Jährige im Rahmen der Abschiedsfeier von Richard Kager am Samstag der NÖN. Ein Urlaub ist das aber keiner, sondern quasi ein Arbeits-Missionsbesuch bei seinem engen Freund Helmut Nagorziansky. Dieser lebt seit fast 40 Jahren in Ecuador als Missionar und leitet eine Wallfahrtskirche in der Hauptstadt Quito. Vor rund 20 Jahren reiste Klauninger das erste Mal nach Ecuador, um den österreichischen Pfarrer in dessen zweiten Heimat zu besuchen.

Seitdem ist der 51-Jährige Teil des Missionsprojektes und hat selbst ein Jahr in dem südamerikanischen Land gelebt. „Ich spreche seither auch die Sprache und bin so etwas wie der Brückenbauer zu unseren Freunden in Ecuador“, berichtete er. Ein „Brückenbauer“ will Klauninger nun auch in seiner neuen Funktion in seinem Heimatland sein - übernimmt er doch mit 1. September die Leitung im Pfarrverband Fischatal Nord mit den Pfarren Schwadorf, Rauchenwarth, Enzersdorf/Klein-Neusiedl und Fischamend von Richard Kager. Der 55-Jährige wechselt wiederum nach Perchtoldsdorf (Bez. Mödling).

Bewusste Entscheidung für Pfarrer-Stelle

Als Priester und Seelsorger wird er vorwiegend in Schwadorf und Rauchenwarth aktiv sein, so wie sein Vorgänger. Die beiden Pfarrgemeinden hat Klauninger jedenfalls im Rahmen des Abschiedsfestes als „sehr engagiert“ erlebt, seine Amtseinführung wird am Samstag, 9. September um 17 Uhr in Schwadorf stattfinden. In den vergangenen neun Jahren war der 51-Jährige in Gänserndorf tätig, doch „vor einen Jahr habe ich kundgetan, dass ich mich verändern möchte“, erklärte der gebürtige Wiener.

Es wären mehrere Pfarren zur Auswahl gestanden, schlussendlich habe er sich jedoch für die Region südlich von Wien entschieden. „Ich wollte wohin, wo ich ganz neu bin“, erläuterte er. Anders als die Gegend und die Pfarren waren ihm einige Personen im Pfarrverband nicht unbekannt. „Magdalena Angel war Pastoralassistentin bei mir in Gänserndorf und ist jetzt hier. Außerdem kenn ich Richard Kager schon seit gut 30 Jahren“, ließ Klauninger wissen.

Lehrertätigkeit an Wiener Privatschule

Kennengelernt hat man sich in der Pfarre Ober-St. Veit in Wien, wo Kager Kaplan war und Klauninger vor Ort damals seine Ausbildung im Seminar für kirchliche Berufe absolviert hat. „Nun sind unsere Wege wieder zusammengekommen“, meinte er mit einem Lächeln. Die Übergabe habe jedenfalls gut funktioniert, auch ein erstes Essen mit den neuen Pfarrverbandskollegen Pater Saviour Menachery (Enzersdorf) und Josip Stankovic (Fischamend) gab es bereits. Neben seiner Pfarrertätigkeit und dem Engagement in Ecuador hat Klauninger noch ein drittes „kirchliches“ Standbein.

Der 51-Jährige unterrichtet an der Privat-Mittelschule St. Marien in Wien-Mariahilf zwei Tage pro Woche Religion und Informatik. Letzteres gibt auch einen Hinweis auf seine ursprüngliche Ausbildung, die Klauninger an der HTL für Textilindustrie in Wien mit der Matura abschloss und anschließend als Student der „Technischen Chemie“ weiterverfolgte. Das Studium hat er allerdings nie abgeschlossen, sondern entschied sich letztlich für eine kirchliche Laufbahn und wechselte ins Seminar für kirchliche Berufe.