Die ersten vollen Re-Use-Container der Volkshilfe sind im AWS-Wirtschaftshof in Schwadorf eingetroffen.

Re-Use-Container: Ein grüner Gedanke in pinker Gestalt .

Seit Jänner befinden sich in allen Sammelzentren des Abfallwirtschaftsverbandes Schwechat (AWS) sogenannte Re-Use-Container, die mit diversen Gegenständen, die nicht mehr gebraucht werden, wie Elektrogeräten oder Kleidung, befüllt werden können. Kürzlich langten vier dieser in kräftigem Pink strahlenden Sammelboxen voll befüllt im AWS-Wirtschaftshof in Schwadorf ein.

Ein Großteil dieser Waren steht mittlerweile schon in der Auslage des Re-Use-Shops, der am 1. März offiziell eröffnete und nun jene Gegenstände günstig anbietet, die sonst im Müll gelandet wären.

"Es ist unser größtes Anliegen, eine zweite Chance zu geben"

Neben dem Shopleiter, der angestellt ist, werden außerdem vier „Transitarbeitskräfte“ beschäftigt, die nach sechs Monaten ausgetauscht werden. „Es ist unser größtes Anliegen, Menschen, die vom Schicksal getroffen wurden oder in die Langzeitarbeitslosigkeit fielen, eine zweite Chance zu geben“, sagte Volkshilfe-Vorsitzender Rudolf Hundstorfer bei einer Pressekonferenz im Wirtschaftshof des AWS in Schwadorf. Von einer „idealen Kombination von sozialem, abfallwirtschaftlichem und ökologischem Nutzen“ sprach Matthias Neitsch, der Geschäftsführer des österreichischen Re-Use- und Reparaturnetzwerkes „Repanet“.

Er lieferte mit einer Statistik aus dem Jahr 2017 den Beweis, dass neben dem Recycling, das Re-Use-Verfahren mittlerweile einen hohen Stellenwert im Umweltbewusstsein einnimmt. So konnten in einem Jahr 10.000 Tonnen Kleidung, die bereits auf dem Müll gelandet waren, „gerettet werden“.

Schwadorfs SP-Bürgermeister und AWS-Geschäftsführer Jürgen Maschl sowie Ebergassings SP-Ortschef und AWS-Obmann Roman Stachelberger betonten, wie stolz sie darauf sind, dass nun mit der Volkshilfe Wien der richtige Partner zur Verfügung steht, der mit seinen Erfahrungen diese Idee in Niederösterreich umsetzen kann. „Wir sind jetzt der einzige weiße Fleck in Niederösterreich. Viele Bundesländer sind uns beim Thema Re-Use weit voraus“, sagt Stachelberger.