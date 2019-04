Vier Wochen lang steht in der Marktgemeinde Schwadorf die Kultur im Mittelpunkt. Ab 20. September stehen insgesamt 18 Veranstaltungen auf dem Programm, Höhepunkt wird am 28. September der Auftritt des Schattentheaters "Moving Shadows" aus Köln sein.

"Ich freue mich, dass jeder Verein und jede Organisation in Schwadorf beim Kulturherbst 2019 dabei sein wird", erzählt SP-Bürgermeister Jürgen Maschl im Rahmen der heutigen Präsentation des vierwöchigen Kulturprogramms stolz. Insgesamt 18 Veranstaltungen werden von 20. September bis 20. Oktober über die Bühne gehen. Nach 2017 geht der Kulturherbst damit in seiner jetzigen Form in die zweite Runde.

Hauptverantwortlich ist Vizebürgermeister Gustav Weber (SP), organisiert wird der Eventreigen von Melanie Strauby. Weber freut sich über das "tolle Programm", dass nun in vier statt sechs Wochen abgewickelt wird. "Mit mehr Veranstaltungen als 2017", betont er. Kartenreservierungen sind ab sofort beim Gemeindeamt telefonisch und per-Mail ab tickets@schwadorf.gv.at möglich.

Auftakt mit Wiener Klassik-Künstlern

Beim Großteil der Events tritt die Marktgemeinde selbst als Veranstalter auf. Etwa beim großen Auftakt mit dem Wiener Künstlerverband "Classic on top" oder dem Highlight des Kulturherbstes, dem Schattentheater der deutschen Gruppe "Die Mobilés" mit ihrer Programm "Moving Shadows". Die achtköpfige Gruppe aus Köln wird am 28. September im Festzelt am Sportplatz-Parkplatz auftreten.

Den Abschluss bildet das 2017 von einem Sturm verwehte und dadurch abgesagte "Fest für Schwadorf". Auftreten wird am 20. Oktober die Gruppe "Die Lauser", zudem wird das Fest gleichzeitig zur Feier "30 Jahre Marktgemeinde" genutzt.

Das Programm:

20. September: Classic on top, Festzelt beim Sportplatz, 19.30 Uhr

22. September: Genusstag "So schmeckt NÖ", Festzelt beim Sportplatz, 10 Uhr

25. September: Schwadorf in Bildern, Kulturhaus Dr.'s Garten, 18.30 Uhr

26. September: Minimalorchester Wilhelm Nagl, EMS Schwadorf, 20 Uhr

27. September: Poese des Alltags (Lesung), Kulturhaus Dr-'s Garten, 17 Uhr

28. September: Moving Shadows, Festzelt beim Sportplatz, 20 Uhr

2. Oktober: Kroatischer Abend (Veranstalter: Seniorenbund), Festzelt beim Sportplatz, 20 Uhr

3. Oktober: Lydia Kaspar-Prenner, Festzelt beim Sportplatz, 20 Uhr

5. Oktober: Musikvereins-Konzert "Schadorf goes America", Festzelt beim Sportplatz, 19 Uhr

6. Oktober: Sicherheits- & Actiontag (Veranstalter: FF, First Responder und NÖ Zivilschutzverband), Feuerwehrhaus, 14 Uhr

9. Oktober: Multimediavortrag "Ice2Ice" von Michael Strasser (Veranstalter: ASK Schwadorf), Festzelt beim Sportplatz, 19.30 Uhr

11. Oktober: Lukas Resetarits, Festzelt beim Sportplatz, 20 Uhr

12. Oktober: Kinder-Mitmachkonzert mit Heidi Angelika, Festzelt beim Sportplatz, 15 Uhr

12. Oktober: Konzert "Stiletto Rock Circus" (Veranstalter: Café Salotto), Festzelt beim Sportplatz, 21 Uhr

16. Oktober: Strebersdorfer Buam (Veranstalter: Pensionistenverband), Gasthaus Huber, 16 Uhr

17. Oktober: Konzert "Van Gurk", Kulturhaus Dr.'s Garten, 20 Uhr

18. Oktober: Die verbotenen Bücher der Bibel (Veranstalter: Pfarre), Pfarrzentrum, 19 Uhr

20. Oktober: Fest für Schwadorf - 30 Jahre Marktgemeinde, Festzelt beim Sportplatz, 9 Uhr (Konzert "Die Lauser" ab 13.30 Uhr)

20. Oktober: Konzert