Seit 35 Jahren ein Unternehmer und seit 30 Jahren Funktionär bei der NÖ-Wirtschaftskammer: Andreas Auer gilt als Experte in der Papier- und Spielwarenbranche. Seine Erfahrung in diesem Sektor war auch für die Wiederwahl zum Bundesobmann entscheidend. Seit 2005 führt er diese Funktion in Niederösterreich aus. Seit 2010 auch bundesweit. Nun wurde er für eine weitere Periode bis 2025 gewählt.

Im Papier- und Spielwarenhandel bleibt Andreas Auer der erste Ansprechpartner. WKO

Auer führt selbst einen Großhandel mit Glückwünschkarten und Geschenkverpackungen. Die „Andreas Auer GmbH“ hat ihren Sitz in Pottendorf (Bezirk Baden). Das Lager ist 3.000m² groß und enthält 6.000 verschiedene Artikel. Der Unternehmer beschäftigt an diesem Standort zwölf Mitarbeiter.

„Von der Wiederwahl werden die Unternehmerinnen und Unternehmer in den nächsten Jahren profitieren“, schätzt Wolfgang Ecker, NÖ-Wirtschaftsbund-Landesobmann, die Erfahrungswerte Auers als Unternehmer und Interessensvertreter.

Erster Lockdown traf Ostergeschäft

Unterstützung haben die insgesamt 2.500 Unternehmen, die Auer vertritt (300 Fachhändler in NÖ), auch dringend nötig. „Beim ersten Lockdown im Frühjahr war das für uns wichtige Ostergeschäft beeinträchtigt und jetzt im zweiten Lockdown haben wir bereits gute Umsätze verloren“, berichtet der 55-Jährige im Gespräch mit der NÖN. Das zeigt das Beispiel im Spielwarenhandel. In Niederösterreich werden jährlich 50 Millionen Euro eingenommen, wobei 40 Prozent davon in der Weihnachtszeit erwirtschaftet werden. Der letzte Lockdown hatte einen Verlust von zwei bis vier Millionen zur Folge.

Wie die Verluste in der Weihnachtszeit zustande kommen, erklärt Auer wie folgt: „Das Weihnachtsgeschäft eines Fachhändlers beginnt Mitte November und endet am 24. Dezember. Heuer fehlen aber die Hälfte der Verkaufstage. So passiert es, dass Käufer abwandern, zum Beispiel in den Onlinehandel.“ Die kürzlich erfolgte Wiedereröffnung des Handels könnte sich aber noch positiv auf die Bilanzen auswirken. „Vielleicht kommen wir mit einem blauen Auge davon.“

Umso wichtiger sei es nun, das Branchenimage in den nächsten fünf Jahren zu stärken. „Inhaltliche Schwerpunkte setzen wir in der Unterstützung unserer Mitglieder in den Bereichen Digitalisierung und Social Media sowie bei der Weiterentwicklung der Lehrausbildung.“