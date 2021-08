Nach dem letzten Kulturherbst im Jahr 2019 bietet die Gemeinde auch heuer trotz Corona-Pandemie wieder einige Veranstaltungen ab kommenden September an. Corona-Auflagen dürften das breit gefächerte Kulturprogramm trotzdem begleiten betont Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ): „Wir warten derzeit noch auf die Verordnungen, die ab Herbst gültig sein werden. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir auch mit entsprechenden Auflagen einen vernünftigen Kulturherbst zustande bringen.“

Üblicherweise wurde für den gesamten Kulturherbst ein großes Festzelt am Sportplatz aufgestellt, das für einige hunderte Leute Platz bot. Aus finanziellen Gründen verzichtet man heuer jedoch auf das Aufstellen eines Zeltes. Vielmehr sollen alle verfügbaren Veranstaltungsstätten in der Gemeinde genutzt werden. Unter anderem wird in der Mittelschule, im Kulturhaus Dr.‘s Garten und im Pfarrzentrum gespielt. Für die letzten zwei Veranstaltungen soll schließlich ein kleineres Festzelt aufgestellt werden.

Zu den Highlights des Programms zählt unter anderem das Kabarett der Schauspielerin Aida Loos und das Konzert von „Tribute to U2“ am letzten Wochenende. Den Auftakt macht der Schwadorfer Musikverein mit ihrem Eröffnungskonzert am 18. September in der Mittelschule. Das Kulturprogramm endet am 17. Oktober mit dem Oktoberfest und der Band „Die Lauser“.