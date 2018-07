Großinvestition in den Spielplatz in der Mappesgasse. Insgesamt 100.000 Euro nimmt die Stadtgemeinde für die Umgestaltung in die Hand. Der Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig. Der größte Brocken machen die neuen Kinderspielgeräte aus, die alleine fast 64.000 Euro kosten. Fünf Tischgarnituren – die man bei der Lebenshilfe NÖ anfertigen lässt – und acht Bänke sollen zum Verweilen einladen. Zehn Mistkübel sind ebenfalls vorgesehen.

Das Projekt soll noch heuer umgesetzt werden, Restarbeiten erfolgen dann 2019. Vieles soll von Bauhof und Gärtnerei in Eigenregie gemacht werden. Die Highlights des neuen Spielplatzes werden ein Trinkbrunnen, eine Vogelrutsche, ein in den Boden eingelassenes Trampolin oder Spielgeräte für die jüngsten Schwechater sein.

Besonders ist das Vorhaben auch, weil im Vorfeld Schwechater Bürger mitplanen konnten. „Gewünscht wurden mehr Möglichkeiten zum Balancieren und mehr Sitzbänke. Diesen Wünschen haben wir Rechnung getragen“, hält Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grüne) fest.