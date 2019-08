49-jährige Radlerin stieß mit Pkw zusammen: verletzt .

In der Brauhausstraße in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Dienstagnachmittag eine 49-Jährige mit einem Pkw zusammengestoßen, als sie mit ihrem Fahrrad bei einem Schutzweg die Straße überqueren wollte. Sie wurde verletzt und ins Spital gebracht.