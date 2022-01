Ablaufdatum für Kurzarbeit am Flughafen

Kaum eine Branche war in den vergangenen 22 Monaten derart in Turbulenzen geraten wie die Luftfahrt. Mit März jährt sich die globale Corona-Pandemie zum zweiten Mal, ebenso lange befinden sich die Mitarbeiter der Flughafen Wien AG in Kurzarbeit. Laut den Vorständen Günther Ofner und Julian Jäger ist aber nun ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen.

Wie sie im Zuge der Verkehrsbilanz-Pressekonferenz in der Vorwoche ankündigen, soll die Kurzarbeit für die rund 5.000 Mitarbeiter mit 31. März Geschichte sein. „Wenn man zwei Jahre lang 20 Prozent weniger Gehalt bekommt und die Auszahlung einer Dividende ausfällt, dann geht es da schon um viel Geld“, weiß Thomas Schäffer. Der Angestellten-Betriebsratsvorsitzende hofft, dass die Kurzarbeit tatsächlich mit Ende März auslaufen kann. „Die Hoffnung ist bei allen groß“, betont Schäffer. Aber die Pandemie ist unberechenbar, ein wenig Skepsis bleibe in der Belegschaft.

Hoffen auf ersten Schwung mit Ostern

Auch sein Pendant aufseiten der Arbeiter, Thomas Faulhuber, hofft „auf einen ersten Schwung mit Ostern“. Ihm sei – wie auch Schäffer – bewusst, dass die Kurzarbeit ein notwendiges Mittel war und ist. Dennoch sei es „höchste Zeit“ für dessen Ende. Fast gebetsmühlenartig betont zudem Vorstand Günther Ofner, dass die Kurzarbeit ein entscheidendes Mittel im Corona-Management am Flughafen gewesen ist. Nur mit dieser Maßnahme sowie einem strikten Sparprogramm wären „betriebsbedingte Kündigungen“ abgewendet worden.

Dennoch sind am Flughafen etwa 900 Arbeitnehmer weniger beschäftigt als zu Beginn der Pandemie. Dabei habe es sich jedoch um „natürliche Abgänge“ gehandelt. Die Hoffnungen der Airport-Manager ruhen jedenfalls auf dem Sommergeschäft. „Wir rechnen noch mit einem schwierigen ersten Quartal, hoffen aber ab dem zweiten Quartal mit einem deutlichen Plus“, sagt Jäger. Für Optimismus sorgen laut dem Flughafenchef jedenfalls die Buchungen ab Ostern. Und: „Wir haben die Hoffnung, dass Omikron der Anfang vom Ende der Pandemie sein könnte.“

