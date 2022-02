Ältester Verein in neuem Gewand: 160 Jahre Gesangverein

Seit 1. Jänner trägt der Schwechater Gesangverein seinen neuen Vereinsnamen „Chorklang Schwechat“. Die Mitglieder beschlossen diesen einstimmig bei ihrer letzten Generalversammlung und nun wird der Name in den Statuten des Vereins geändert.

„Wir sind ein bunt gemischter Chor mit 42 Sängerinnen und Sängern in allen Altersgruppen“, erzählt Vereinsobfrau Andrea Hebestreit. Mit dem neuen Namen wolle man sowohl „neue Mitglieder ansprechen, als auch ein noch breiteres Publikum erreichen.“

Gegründet wurde der Schwechater Gesangverein 1862 als reiner Männerchor. Doch seit 1946 unterstützen auch Frauen mit ihren Stimmen. Der gemischte Chor wurde zu einem fixen Bestandteil des Schwechater Kulturlebens.

Jetzt 2022, dirigiert Chorleiter Robert Rieder 37 Frauen und fünf Männer zu einem vielfältigen Repertoire, welches von Pop und Gospel über Musicals und Volkslieder bis hin zu Messen und Oratorien reicht. „Im heurigen Jubiläumsjahr lassen wir unsere Auftritte in neuem Glanz erstrahlen“, freute sich Rieder. Am 22. April singt Chorklang Schwechat, unterstützt vom Orchester Camerata Carnuntum das Konzert „Liederfürst trifft Wunderkind“ in der Pfarrkirche.

