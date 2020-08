Als sie ein Auto rückwärts aus der Parklücke rausschieben sah, erkannte die Schwechaterin ihre Chance. Ein Abstellplatz war gefunden, der Parkschein hinter der Windschutzscheibe platziert. Nach knapp einer Stunde ging es zurück zum Fahrzeug. Und da war er, der in Folie verpackte Strafzettel über 30 Euro.

„Ich habe ja einen Parkschein gelöst und sofort bei ‚Park & Control‘ angerufen“, erzählt die Schwechaterin im NÖN-Gespräch. Am Telefon habe ihr eine nette Mitarbeiterin, der vom Ekazent engagierten Parkraumüberwachungsfirma, dann erklärt, dass sie auf einem Behindertenparkplatz gestanden ist. Überrascht stieg sie noch einmal aus dem Auto aus und tatsächlich ragte vor dem rechten Hinterreifen das Spitzerl des blauen Bodenzeichens für Behindertenparkplätze hervor.

„Natürlich habe ich die Strafe von 30 Euro bezahlt, dort zu stehen ist ja nicht in Ordnung. Aber ersichtlich war der Behindertenparkplatz nicht. Bis auf das – noch dazu verdreckte – Bodenzeichen gab es keinen Hinweis“, ärgert sie sich. In der Straßenverkehrsordnung (STVO) wäre außer dem Piktogramm am Boden auch ein Parkverbotsschild, für alle Fahrzeuge ohne Behindertenausweis vorgesehen. Und wie auf dem Informationsschild bei der Parkplatzeinfahrt steht, gilt auch hier die STVO. Ganz so eindeutig ist die rechtliche Situation aber nicht, wie eine NÖN-Nachfrage in der Rechtsabteilung des ÖATMC ergab (siehe Artikel rechts).

Bei der Centermanagementfirma Krocon bedauert man auf NÖN-Anfrage die Situation. Die zuständige Ekazent-Leiterin werde sich „nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub die Situation vor Ort noch einmal genau ansehen“, verspricht man. Und wenn notwendig, sie die Ergänzung durch die Kennzeichnung mit einem Hinweisschild denkbar. Zudem wäre die Reinigungsfirma angewiesen worden, die Behindertenparkplätze „besonders zu kontrollieren und sauber zu halten.“