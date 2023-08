Altkettenhof: Die Gemeinde mit nicht einmal 20 Wohnhäusern

„Die Gründung des Ortes dürfte in die Zeit um 1580 fallen. Vor dieser Zeit befanden sich dort Krautgärten bis zum Schloss Kettenhof und weiter aufwärts ein Anger“, schreibt Josef Kerngast einleitend in seinem neuesten Buch. Darin beschäftigt er sich mit der Geschichte der Gemeinde Altkettenhof, die bis 1938 eigenständig war und mit der Wiederausgliederung aus Wien im Jahr 1954 in die Stadt Schwechat integriert wurde - ebenso wie Neukettenhof. Anders verlief es im Fall von Rannersdorf, Mannswörth und Kledering, die als Kastastralgemeinden unter Verwaltung Schwechats erhalten blieben.

Mit nur 15 Hektar Größe zählte Altkettenhof flächenmäßig zu den kleinsten Gemeinden Niederösterreichs, Neukettenhof war mit vier Hektar übrigens die kleinste. Möglichkeiten zur Ausdehnung gab es aber nicht, war man doch zwischen den Gemeinden Schwechat und Rannersdorf „eingezwickt“. Mit nur 15 Häusern wies der Ort um das Schloss Kettenhof zur Zeit der Gründung zudem die niedrigste Zahl an Wohngebäuden auf. Deren Anzahl stieg auch im Verlauf der Jahrhunderte kaum, so gab es etwa 1934 nur 18 Wohnhäuser, wobei es sich dabei um Mehrfamiliengebäude handelte.

Die Gemeindegrenze Altkettenhofs erstreckte sich von der Himbergerstraße über die Schwarzmühlstraße, den Schwechat-Bach bis zum heutigen Rathauspark auf Höhe des Kinderspielplatzes. Foto: Archiv Josef Kerngast

„Nur rund 20 Prozent der Gemeindefläche wurde für den öffentlichen und privaten Wohnbau genutzt“, erklärt Kerngast. Der Rest war Schloss und Gartenareal sowie Industrie. So lebten dennoch um 1804 etwa 500 Menschen in Altkettenhof, dem zugrunde lag die Textilproduktion in der „Zitz- und Kattunfabrik“. Die hohe Einwohnerzahl war „nur dadurch möglich, dass die Bewohner in beengten Wohnverhältnissen lebten. Meist ein Zimmer sowie Küche und WC am Gang oder im Hof“, weiß Kerngast zu berichten. Gut 60 Jahre später ging die Fabrik in den Besitz der Familie Felmayer über, bis 1967 wurde am Standort produziert.

Reges Vereinsleben

Interessant ist laut dem Autor die ehemalige Kleingemeinde aber auch aufgrund ihres regen Gemeindelebens. „Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhundert war ein Teil der Bevölkerung von Altkettenhof oft auf die Unterstützung und Hilfe von Dritte angewie­sen. Trotz der bitteren Armut in dieser Zeit gab es in Altkettenhof ein reges Vereinsleben“, erzählt der Hobby-Historiker. So gab es unter anderem einen Männergesangverein, einen Frauenverein oder auch einen Krankenunterstützungsverein. Deren Sitz war meist im Gasthaus „Zur Goldenen Kette“, das bis heute besteht.

Kerngast beschäftigt sich in seiner Chronik aber auch mit Aspekten der Kunst, des Gesundheits-, Schul- oder Feuerlöschwesens sowie den früheren Bewohnern Altkettenhofs. „Ziel war die Geschichte von Altkettenhof bis zur Eingemeindung zu dokumentieren und bis dato unbekannte oder vergessene Ereignisse vor 1928 bis zur Eingemeindung 1954 in Erinnerung rufen“, hält der Autor fest. Zumal die Katastralgemeinden in bisherigen Büchern oft nur am Rande erwähnt würden. Kerngast nimmt sich daher auch vor, Chroniken über Neukettenhof und Kledering zu verfassen.