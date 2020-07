32 öffentliche Parkplätze gibt es in der Mühlgasse hinter dem Einkaufszentrum. Doch Schwechater oder gar Anrainer werden dort nur selten fündig. „Die Mühlgasse wird als Tagesparkplatz für Berufstätige in Wien genutzt“, weiß Franz Winkelmüller. Kennzeichen mit dem Kürzel WU, BL, ND oder aus dem benachbarten Ausland regieren. Von dort ist der Umstieg auf die Busse kurz.

Zudem würden viele Pendler auf Grünflächen oder mit Sperrlinien gekennzeichneten Bereichen parken. Winkelmüller fordert daher ein rasches Reagieren der Stadtführung. Ihm schwebt eine Kurzparkzonenlösung wie am Parkdeck des Ekazent vor – zwei Stunden gratis und „dann muss gezahlt werden“. Denn dorthin müssen derzeit die Anrainer ausweichen. Außerdem fürchtet der Schwechater mit der Ausweitung der Kurzparkzone in Simmering ab November eine Verschärfung der Situation.

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) versucht zu beruhigen und hält fest, dass auch dieser Bereich Gegenstand von Überlegungen in Sachen Parkraumbewirtschaftung wäre. Bei einer Studie, die kürzlich dem Gemeinderat präsentiert wurde, ist auch die Mühlgasse berücksichtigt. Ein Vergleich mit der Kurzparkzonenregelung wie im Ekazent sei nicht möglich, da es sich um Privatgrund und damit eine anderen rechtlichen Hintergrund handle. „Im öffentlichen Raum ist diese Lösung so nicht umsetzbar“, weiß Baier. Sie verspricht aber, dass man eine „brauchbare Lösung für diesen Bereich finden“ wird.