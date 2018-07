Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist weiter im Steigflug begriffen. Vor allem die Zahl der unselbstständig Beschäftigten verzeichnet ein starkes Wachstum, wie AMS-Geschäftsstellenleiterin Gabriele Fälbl erläutert. So gingen mit Ende Mai (die Zahlen werden versetzt veröffentlicht) mehr als 25.300 Menschen einer Arbeit nach. Das entspricht einem Plus von drei Prozent.

Doch auch die Arbeitslosigkeit entwickelt sich positiv. Mit Ende Juni waren insgesamt 1.886 Menschen beim AMS gemeldet. „Das sind um 259 Personen oder 12,1 Prozent weniger als noch im Monat des Vorjahres“, berichtet Fälbl. Einen deutlichen Rückgang verzeichnet das AMS bei Jugendarbeitslosigkeit. Lediglich 164 Menschen unter 25 Jahren waren ohne Job, ein Minus von 13,7 Prozent.

"Die Langzeitarbeitslosigkeit wurde reduziert"

Zudem entspannt sich die Situation bei älteren Arbeitslosen. So waren mit Ende des Vormonats 709 Personen beschäftigungslos. Dies entspricht einem Rückgang von 6,2 Prozent. Die Anzahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen ist zudem gestiegen: Im Juni wurden dem AMS von regionalen Unternehmen 461 offene Stellen gemeldet, um 82 mehr als 2017.

„Erfreulich ist, dass die Zahl jener Personen, die wieder Arbeit gefunden haben, deutlich gestiegen ist. Im Juni haben 207 Personen wieder Arbeit gefunden“, informiert die Geschäftsstellenleiterin. Die gute Konjunktur und die Vermittlungsaktivitäten des AMS lassen auch die Langzeitarbeitslosigkeit stark sinken: Ende Juni waren 419 Personen vorgemerkt, deren Arbeitslosigkeit länger als ein Jahr dauerte. „Somit wurde die Langzeitarbeitslosigkeit um fast ein Drittel oder 29,5 Prozent reduziert“, zeigt sich Fälbl erfreut.