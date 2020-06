„Der Fahrradmarkt in Österreich hatte im Jahre 2019 ein Volumen von 390.000 Fahrräder. Der Trend geht zu E-Bikes und hochpreisigen Modellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass einige hunderttausend gebrauchte Räder in Kellern und Abstellräumen ungenutzt stehen“, rechnet Eberhardt Riegler von der Rumänienhilfe Schwechat vor.

Vor diesem Hintergrund ist die Aktion „Tausche Fahrrad gegen Lehrlingsausbildung“ entstanden. Dafür führt die Rumänienhilfe Schwechat in den nächsten Wochen eine Radsammelaktion in Schwechat und in der Umgebung durch und ersucht die Bevölkerung, ihr alte Fahrräder zu überlassen. „Diese werden in unserem Berufsausbildungszentrum in Cristuru in Rumänien instand gesetzt. Das bietet den Jugendlichen die Möglichkeit einer Berufsausbildung und befähigt sie, ihr Leben selbstverantwortlich zu gestalten“, erklärt Riegler. Die Räder können bei Familie Riegler in Schwechat, Schrödlgasse 4 abgegeben werden oder werden auf Wunsch auch abgeholt. Nähere Informationen gibt es unter 0680 207 4173.