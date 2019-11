„Unser Ziel ist es, dass sich Schüler und Pensionisten ein Bild machen können, was Tanzsport eigentlich ist“, erläutert Ernst Viehberger. Der Mitorganisator der Austrian Open Championships hat daher, wie schon im Vorjahr, je ein Angebot pro Zielgruppe geschnürt, um sie ins Multiversum zu locken.

Das jährliche Tanz-Großevent findet heuer von 15. bis 17. November statt. Bei den Jugendlichen läuft die Kontaktaufnahme über die Schulen. „Alle Schüler sind Freitag und Samstag im Klassenverband eingeladen zu kommen“, erzählt Viehberger. Pro Schüler kostet der Eintritt 5 Euro, die Begleitlehrer kommen gratis hinein. Eine Ausnahme gibt es aber: „Der Tanzverband und ich laden die Schüler der 7. Klassen im Gymnasium, die den Schulball organisieren, ein“, verlautbart er.

"Und Tanzen ist hier ideal"

Bei den Pensionisten läuft die Kontaktaufnahme ebenfalls primär über die Seniorenverbände. „Für 15 Euro können die Austrian Open am Freitag und Sonntag bei Kaffee und Kuchen besucht werden“, erläutert Viehberger dazu. Mit dem Angebot will man die Senioren auch darauf hinweisen, dass Bewegung im Alter wichtig ist. „Und Tanzen ist hier ideal. Es hilft auch gegen ein Fortschreiten von Demenz, da man sich Schritte merken muss. Das regt das Gehirn an“, weiß der Rannersdorfer.

Bei den Austrian Open Championships sind 1.500 Paare aus 55 Nationen gemeldet. Höhepunkt ist am Samstag die Jugend-WM in den lateinamerikanischen Tänzen. Viehberger ist überzeugt, dass das Großevent auch der Braustadt selbst zugute kommt: „Es kommen auch Tanzpaare aus Neuseeland oder Australien, Schwechat ist so weltweit im Fernsehen.“