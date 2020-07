Alle 90 Minuten wird in Österreich eine Blutkonserve gebraucht. Die Spendenbereitschaft während des bisherigen Coronapandemie-Zenits war groß, dennoch war der Bedarf an Blutkonserven niedriger als sonst. Das lag vor allem daran, dass viele, nicht akute, Operationen verschoben wurden.

Diese werden nun nachgeholt, was einen sprunghaften Bedarfsanstieg an Blut zur Folge hat. Aus diesem Grund betont das Rote Kreuz fortlaufend, wie wichtig es ist, Blut zu spenden. In der Bezirksstelle Schwechat wird es daher am Freitag, 10. Juli von 14.30 bis 18 Uhr eine Blutspendeaktion geben.

Statistisch gesehen spenden lediglich 3,5 Prozent der Bevölkerung ihr Blut. Erlaubt ist es jedoch jedem gesunden Menschen ab 18 Jahren, die gewisse medizinische und gesetzliche Kriterien erfüllen. Und es braucht einen amtlichen Lichtbildausweis für die Spende.