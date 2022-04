Beerdigungen: Nur ein Grab pro Tag

Werbung

„Bei uns sollte man zur richtigen Zeit sterben“, meint eine Schwechaterin gegenüber der NÖN sarkastisch. Gemeint ist damit, dass in der Braustadt täglich maximal eine Beerdigung in einem Erdgrab möglich ist. Findet also bereits ein Begräbnis auf einem der städtischen Friedhöfe – Waldfriedhof oder Mannswörth – statt, ist kein zweites möglich. Außer eine ist eine Beisetzung im Erdgrab und die andere in einer Urne.

Für die Kritikerin, die anonym bleiben will, ist diese Einschränkung jedoch nicht nachvollziehbar. Zudem handle es sich um eine aus ihrer Sicht unnötige Belastung für die ohnehin trauernden Angehörigen.

Nur selten Überschneidungen

Bei der Stadtgemeinde ist man bemüht, darauf hinzuweisen, dass es bei rund 100 Beerdigungen im Jahr nur selten zu Überschneidungen komme. „Wir sind bemüht, mit den Hinterbliebenen eine Lösung für einen Termin zu finden und können die Bedürfnisse der Angehörigen im Regelfall abdecken“, heißt es aus dem Rathaus. Zudem könne man meist auf das Verständnis der Hinterbliebenen zählen.

Wie im Fall der verärgerten Schwechaterin weichen auch viele auf einen Samstagstermin aus – der kostet aber 500 Euro zusätzlich. Im Rathaus verweist man hinsichtlich der Beerdigungspraxis vor allem auf „logistische und personelle Gründe“. Denn: Das Ausheben eines Grabes dauere rund zweieinhalb bis drei Stunden, das Zuschütten noch einmal zweieinhalb Stunden.

Zentral ist dabei auch die Personalsituation. Die Stadtgemeinde beschäftigt nämlich nur einen Totengräber. Dessen Urlaubs- und Krankenstandsvertretung übernehmen Mitarbeiter der Stadtgärtnerei. Bei den Grabungsarbeiten spielen die Gärtner ebenfalls eine Rolle. Denn während der Totengräber das Grab aushebt, muss einer von ihnen für den Fall eines Unfalls vor Ort sein. „Die Arbeiten müssen somit bis 14 Uhr erledigt sein“, heißt es weiter aus dem Rathaus.

In der Regel würden Beerdigungen um 10, 12 oder 14 Uhr stattfinden und man gebe „jeder Trauergemeinschaft die notwendige Zeit und Begleitung, um sich vom Verstorbenen zu verabschieden.“

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.