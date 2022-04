Brauhaus-Viertel: Apotheke für neuen Stadtteil

Werbung

Der Kran ist bereits von weitem zu sehen. Die Bauarbeiten auf dem kleinen Areal im Kreuzungsbereich Brauhausstraße und Plankenwehrstraße laufen auf Hochtouren. Die Kellerwände sind weitgehend fertig. „Die Baufirma plant, mit dem Rohbau bis Ende Mai fertig zu sein“, weiß Grundstückseigentümer Christian Müller-Uri.

Der Inhaber der Landschaftsapotheke wird spätestens im Februar mit dem Vollbetrieb der „Brauhausapotheke“ starten können. Allerdings plant Müller-Uri ab September einen Vorab-Betrieb per „Container-Apotheke“. Am derzeitigen Stellplatz des Krans wird dann ein Container stehen, von dem aus Medikamente & Co. verkauft werden können. „Allerdings braucht es für die Umsetzung noch einen Gemeinderatsbeschluss“, erklärt der Apotheker.

Ärztezentrum im ersten Stock geplant

Die Konzession für den Betrieb einer Apotheke ist bereits gewährt. Die Idee für eine weitere Apotheke – Tochter Christina betreibt die Wallhof-Apotheke und Sohn Thomas vier Apotheken in Wien – hatte Müller-Uri bereits vor drei bis vier Jahren. Und zwar als die Bauarbeiten auf den ehemaligen Brauereigründen Fahrt aufnahmen. „Damit ging ein enormer Zuzug einher. Eigentlich wollte ich ein Lokal direkt am Brauereigelände, doch es gab keines mit einer genügend großen Fläche“, berichtet er. Daher entschied er sich, selbst zu bauen.

Neben der Apotheke im Erdgeschoß wird Müller-Uri im ersten Stock Räumlichkeiten für ein Ärztezentrum mit vier Ordinationszimmern schaffen. Die Parkplätze am Eigengrund werden zudem überdacht und auch darauf ein kleines Gebäude gesetzt. Für eine ganz spezielle Nutzung: „Darin wird eine Mini-Brauerei mit zwei Kessel, einem Tisch und Equipment entstehen, der auch für Feste gemietet werden kann“, erklärt Müller-Uri.

Der gesamte Gebäudekomplex wird zudem mit Solarzellen am Dach und einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser ausgestattet. Und der Apotheker will einen kleinen Arzneipflanzengarten schaffen – „darauf freue ich mich schon sehr.“

Apotheke macht Anfang

