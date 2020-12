Mit einer kleinen Verspätung haben diese Woche die Asphaltierungsarbeiten in der Brauhausstraße begonnen. Eigentlich hätte das Teilstück zwischen Wiener Straße und Mautner-Markhof-Straße bereits Ende November fertig sein sollen. Doch die Witterung und die Coronapandemie machten diesem Plan zunichte.

In rund 14 Tagen soll die Straße, in der Tempo 30 gelten wird, für den Verkehr freigegeben werden. „Wir sehen bereits das Licht am Ende des Tunnels“, freuen sich Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) und Bau-Stadtrat Simon Jahn (Grüne) bei einem Lokalaugenschein.

Im Rahmen des Umbaus wurden zudem die Bushaltestellen von der Plankenwehrstraße in die Brauhausstraße verlegt – Grund dafür sind die zahlreichen neuen Bauten am Ex-Brauereiareal.