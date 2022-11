Cargo-Flieger mal neun am Flughafen

Über Passagierzahlen wird traditionell der Erfolg eines Flughafens dargestellt. Nach dem Pandemie-bedingten Grounding näherten sich die Abfertigungswerte von Fluggästen über den Sommer jenen des Rekordjahres 2019 wieder an. Doch in Passagierflugzeugen werden nicht nur Menschen und deren Gepäck, sondern auch Frachtgut transportiert. Zudem steuern einige Logistikanbieter Schwechat mit reinen Cargo-Maschinen an.

Mit der Erstlandung von Qatar Airways Cargo vor wenigen Tagen stieg deren Zahl auf insgesamt neun Anbieter. Neben Qatar Airways sind das die Fracht-Töchter der Fluglinien Asiana, Korean Air und Turkish Airlines, die Cargo-Airlines Cargolux und Silk Way West sowie die Paketlogistiker DHL Express, Fedex/TNT und UPS. Während der Pandemiejahre 2020 und 2021 waren die Rückgänge im Frachtsektor im Vergleich zu den Passagieren deutlich geringer.

Mit der Entspannung im Sommer kommt die Luftfracht auch wieder den 2019-Zahlen näher, sie liegen aber noch gut acht bis zehn Prozent darunter. Pro Monat werden etwa 18.000 bis 22.000 Tonnen an Cargo abgefertigt. „Derzeit fehlen besonders noch Langstreckenverbindungen aus Asien, auf denen oft Luftfracht transportiert wurde und auch der Krieg in der Ukraine hat weiterhin Auswirkungen auf den Luftverkehr“, erklärt Flughafenvorstand Julian Jäger dazu auf Anfrage der NÖN.

Er geht aber davon aus, dass sich das „Cargo-Aufkommen bis zum Jahresende noch weiter erholen wird“. Generell sieht Jäger in der Luftfracht „ein wichtiges Marktfeld“ und „gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig funktionierende Logistikketten sind, vor allem über den Luftweg.“ Der Flughafenchef sieht den Standort schon jetzt als „leistungsfähiges Cargo-Drehkreuz im Herzen von Europa“ positioniert. Für die Zukunft will der Jäger weiter in die Qualität der Fracht-Infrastruktur investieren. „Wir sind für weiteres Wachstum jedenfalls gut aufgestellt“, ist er überzeugt.

