Charity-Punsch erreicht Rekordsumme

Es ist vorweihnachtliche Tradition, wie etwa der Benefiz-Punsch des Motorradclubs „Die Echtn“: Der Punschtag für den guten Zweck der Anker-Betreiber Werner und Sybille Zettl. Geöffnet hat ihr Punschstand im Einkaufszentrum den ganzen Dezember, doch an einem Tag – im Vorjahr war es der 15. Dezember – gehen sämtliche Einnahmen 1:1 an die Kinderkrebshilfe. In Vor-Corona-Zeiten kamen stets um die 3.700 Euro zusammen.

Heuer konnte die Unternehmerfamilie mit 4.370 Euro einen Rekordbetrag sammeln. Wie üblich steuerten die Kaufleute des Einkaufszentrums weitere 2.000 Euro bei, womit letztlich knapp 6.400 Euro an die Kinderkrebshilfe übergeben werden konnte.

Das beste Spendenergebnis sorgt natürlich für Freude beim Organisationsduo. „Mit mehr als 6.000 Euro kann man schon einigen Familien helfen“, unterstreicht Sybille Zettl.

Mit dem Geld werden etwa Projekte wie Pflegedienste für krebskranke Kinder und Jugendliche oder auch Therapien finanziert. Mit ein Grund für den Rekord ist laut Zettl mittlerweile der Bekanntheitsgrad der Aktion: „Viele Leute fragen schon nach dem exakten Tag, wann gespendet werden kann.“

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.