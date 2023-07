Chris Lohner feierte ihren 80er auf den Theaterbrettern der Rothmühle

Die Star-Moderatorin Chris Lohner erzählt im Schloss Rothmühle aus ihrem Leben und gibt dabei so manche privaten Geheimnisse preis. Foto: Brigitte Wimmer

Die Grand Dame der österreichischen Fernsehkultur hat viel erlebt. Chris Lohner war in den 1960ern internationales Fotomodell, startete 1973, 30-jährig, ihre Karriere als Sprecherin beim ORF (Österreichischer Rundfunk und Fernsehen), ist seit 1979 „die“ Stimme der Österreichischen Bundesbahnen, schrieb 14 Bücher und begann mit 63 ihre Solokarriere als Kabarettistin. Heuer, mit 80 Jahren, spielt sie auf der Bühne Baden im Oktober die Mutter von Professor Higgins in "My Fair Lady".

Auftritt eines großen Stars in der Rothmühle Schwechat

Lohner erzählte am Dienstag auf der Nestroybühne in Schwechat von ihrer Sehnsucht als Kind nach einem Großvater: „In der Straßenbahn habe ich mit vier bis fünf Jahren jeden netten älteren Herrn den Bart kraulte und Opi, Opi gerufen“. Schmunzelnd meinte die Autorin: „Sie können sich sicher vorstellen, wie peinlich das für meine Mutter war“.

In ihrer Lesung „Bazooka und die Vier im Jeep“ erinnert die 1943 Geborene an die Schaffnerinnen in der Straßenbahn, an die „Trümmerfrauen“ und den Aufbau der vom Krieg zerstörten Stadt Wien. Sie erzählt von Bettwanzen und Lebensmittelkarten und davon, wie ihr Vater, der 1946 vom Krieg heimkehrte, für alle Kinder im Zinshaus eine Kasperlvorstellung gab. In zwei kurzweiligen Stunden mit einer kleinen Pause zauberte die 80-jährige Bilder aus ihrem bunten Leben in die Köpfe des Publikums. Anschließend signierte die energiegeladene Autorin noch die von Buchhändlerin Elisabeth Strini vorbereiteten Bücher ihrer Fans. Zur Feier des prominenten Besuchs in der Rothmühle organisierten die „Nestroyaner“ noch ein Geburtstagsbuffet für Chris Lohner.