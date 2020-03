"Wir möchten mithilfe der Beschaffung von Lebensmitteln, Medikamenten oder Post sowie einer anschließenden Zustellung nach Hause helfen“, fasst Adriana Belakovits im Namen des Vorstandes die Zielsetzung zusammen. Dabei halte man sich natürlich strikt an die Maßnahmen, die auch von anderen Lieferservice-Anbietern eingehalten werden.

Für die geplante Nachbarschaftshilfe in der Braustadt hat sich ein bisher zehnköpfiges Team zusammengefunden. „Wir möchten unsere freie Zeit den Menschen in Schwechat und Umgebung widmen, denen es unter den derzeitigen Umständen nicht optimal möglich ist, sich selbst rundum zu versorgen“, erläutert Belakovits.

Interessierte können sich jederzeit anschließen

Allerdings hofft das „Üdüwüdü“-Team, dass sich ihrem Beispiel weitere Jugendliche und junge Erwachsene anschließen und sich ihrer Aktion anschließen. „Auch andere Interessierte sind herzlich eingeladen, sich zu melden, falls der Bedarf an helfenden Händen noch wächst“, unterstreicht die Schwechaterin. Je nach der weiteren Entwicklung könnte Verstärkung eher früher als später gebraucht werden.

Die Mannschaft von „Gemeinsam gegen das Corona-Virus“ ist für Fragen oder Anliegen sowohl per Telefon als auch per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten lauten: Telefonisch unter 0677 63463508 beziehungsweise per E-Mail an

einkaufen.uduwudu@gmail.com.