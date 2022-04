Das nächste Mega-Wohnbauprojekt

Werbung

Bis oben hin zugeknöpft gibt man sich bei der Wiener Baufirma „SÜBA“. Zumindest wenn es um das geplante Mega-Wohnprojekt in der Innerbergerstraße geht. Auf NÖN-Anfrage lässt das Unternehmen über deren PR-Agentur ausrichten, dass man sich in der Planungsphase befinde. Mehr könne zu diesem frühen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Dennoch steht jetzt schon fest, dass das Wohnbauprojekt direkt an der Wiener Stadtgrenze eine beachtliche Größe haben wird. So hat „SÜBA“ sämtliche Grundstücke in der Innerbergerstraße gekauft, ausgenommen das Haus mit der Nummer 11. Die Liegenschaften mit den Hausnummern 1-9 ergeben eine Gesamtfläche von rund 11.000 m². Geplant sind Eigentumswohnung, so viel ist der Firmenwebseite zu entnehmen. Wie viele es werden, steht noch nicht fest.

Damit wird in der Innerbergerstraße zumindest ein Wohnbauprojekt sicher umgesetzt. Im Gegensatz zu jenem der Immobiliengruppe „Soravia“, sind die Grundstücke der „SÜBA“ als Bauland-Wohngebiet gewidmet. Damit kommt die Seveso-Richtlinie nicht zur Anwendung.

Bei der „SÜBA AG“ handelt es sich um ein Bauunternehmen, das seit mehr als 40 Jahren besteht. Die Aktiengesellschaft steht zu 100 Prozent im Eigentum der Wiener „Hallmann Holding International Investment GmbH“.

