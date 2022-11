Dauergast am Landesgericht

Ein 41-jähriger Deutscher hat es in seiner Gerichtsgeschichte in Österreich seit 3. August letzten Jahres geschafft, in drei Verfahren mittlerweile einen Gutteil der Richterschaft des Landesgerichts Korneuburg kennenzulernen.

Ursprünglich war es Richter Manfred Hohenecker, der über den Mann zu urteilen hatte. Damals ging es um Vorwürfe aus dem Jahr 2015, wo er den PIN-Code der Bankomatkarte einer älteren Dame aus Schwechat ausspähte, schließlich die Karte und das Handy der Frau entwendete.

Darüber hinaus wurde dem 41-Jährigen, der in Deutschland bereits wegen Nötigung, Körperverletzung und Vergewaltigung vor Gericht stand, auch gefährliche Drohungen vorgeworfen, die er 2020 gegenüber Frauen, die er per Annonce in der Zeitschrift „Bazar“ kennengelernt hat, geäußert haben soll.

Das Urteil lautete auf 18 Monate unbedingte Freiheitsstrafe und war der Grund, warum weitere Strafrichter sich mit dem Mann beschäftigen mussten. Zunächst Richter Martin Gall-Vanek, der das Wiederaufnahmeverfahren zum Prozess vom August 2021 leitete, dessen Ausgang nur die Bestätigung des Urteils von Richter Hohenecker war.

Dann hatte Richterin Monika Zbiral Gelegenheit, sich ein Bild von dem Deutschen zu machen, da dieser in der Haft in der Justizanstalt Korneuburg einem Mithäftling gefährlich gedroht und ihn mit Faustschlägen verletzt hatte. So kamen noch einmal elf Monate unbedingter Freiheitsstrafe für den 41-Jährigen dazu.

Angeklagter erhob Vorwürfe gegen Richter

Als vorerst letzter hatte Richter Martin Bodner aktuell das zweifelhafte Vergnügen. Der Anlass war erneut die Verhandlung im August letzten Jahres. Zunächst kam Bodner nicht recht weit, um genau zu sein, nicht einmal zu den Angaben der persönlichen Daten, dafür kam es zwischen dem Angeklagten und den begleitenden Justizwachebeamten zu einem Gerangel, weswegen der Richter vertagte. In einer handschriftlichen Sachverhaltsdarstellung hatte der 41-Jährige insinuiert, dass Richter Hohenecker ihm angeboten habe, gegen ein Geständnis eine bedingte Strafe auszusprechen.

Auch wäre er damals um seine Einspruchsrechte gebracht worden, weil er auf die Rechtsbelehrung Hoheneckers nach dem Urteil zwar „ich verzichte“ sagte, aber gemeint habe, auf das beratende Gespräch mit seinem Verteidiger Herbert Nigl zu verzichten. Der erklärte aber namens seines Mandanten Rechtsmittelverzicht. Auch dahinter vermutete der 41-Jährige Kollaboration zwischen dem Richter und seinem eigenen Verteidiger – und erstattete Anzeige. Damit lautete das Delikt diesmal: Verleumdung.

Und so wurde aus Richter Hohenecker ein Zeuge – auch ein Schauspiel, das in Korneuburg nur sehr selten am Verhandlungsplan steht. Weder habe er dem 41-Jährigen den damaligen Rechtsmittelverzicht „untergeschoben“, noch hätte es je eine Absprache gegeben.

Eine bedingte Verurteilung sei allein schon angesichts der Vorstrafen des Mannes nicht infrage gekommen, erklärte Hohenecker. Nachdem der Deutsche auf die Fragen von Richter Bodner konsequent schwieg und um den Sachverhalt lückenlos – weil in Bild und Ton aufgezeichnet – aufzuarbeiten, sah man sich die Verhandlung vom 3. August 2021 noch einmal an.

Von einer Absprache konnte nicht die Rede sein. Einzig der Rechtsmittelverzicht verlief etwas „unglücklich“. Der deutsche Staatsbürger ging von seiner heimatlichen Einspruchsfrist aus, der Richter von seiner Routine. Es war wohl eher die notorische Eigensicht der Dinge, die den 41-Jährigen antrieb, als der Vorsatz einen Richter zu verleumden, weswegen Bodner ihn von dem Vorwurf freisprach. Dennoch überlegte er mithilfe seines Rechtsvertreters am Ende eine Berufung.

