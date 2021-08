Nach dem bereits erfolgten Abgang des Schuhhändlers Delka und dem bevorstehenden der Libro-Filiale gibt es nun erste positive Nachrichten aus dem Einkaufszentrum (EKZ). Mit 16. August wird zumindest der Hälfte des ehemaligen Delka-Geschäfts neues Leben eingehaucht. Die dafür notwendigen Umbauarbeiten stehen kurz vor dem Ende.

So wird Herbert Prax mit seinem Geschäft „Sockenbertl“ ins Einkaufszentrum umziehen. Bisher war der kleine Laden mit einem bunten Socken-Sortiment im Gemeindelokal mit der Adresse Himbergerstraße 2-4 zu Hause – wobei der Eingang eigentlich in der Löwengasse liegt. An sich war Prax mit dem Standort zufrieden, aber: „Die Fläche war letztlich zu klein.“

Die Erwartungen an den „Sockenbertl“ wurden aus seiner Sicht jedenfalls übertroffen. Am neuen Standort „nehmen wir Unterwäsche der Marken Skiny und Huber ins Sortiment auf. Das fehlt in Schwechat“, sagt der Unternehmer. Die Miete im EKZ sei zwar höher als im Gemeindelokal, doch „wir erwarten auch mehr“. Vor allem an Kundenfrequenz, die im Einkaufszentrum ungleich höher sein wird.

Zum Start plant Prax auch einige Eröffnungsangebote. Für den Schwechater bringt der Umzug auch persönliche Vorteile – „ich wohne direkt über dem Einkaufszentrum“, lacht er.