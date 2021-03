Klimaneutralität – seit geraumer Zeit ein zentrales Schlagwort im Zusammenhang mit dem Flughafen. Das große Ziel der Airport-Chefetage ist es, den Standort CO 2 -neutral werden zu lassen. Zumindest was die Produktion im eigenen Betrieb angeht. Eine bedeutende Rolle auf dem Weg dorthin, spielt der Ausbau an Photovoltaikanlagen am Standort.

In der Vorwoche kündigte der Flughafen nun an, Österreichs größte Photovoltaikanlagen errichten zu wollen. So entsteht auf einer Fläche von 24 Hektar, ein angrenzend an die Piste 11/29 in etwa 48 Fußballfelder umfassendes Paneelen-Feld. Das genutzte Areal wurde gezielt ausgesucht und ist nur „beschränkt nutzbar“. Aufgrund der Nähe zur Start- und Landebahn müssen die Paneele eigens ausgerichtet sein, damit sie bei Sonnenlicht nicht blenden.

Das Klimaschutz-Ministerium, in die auch die Luftfahrt-Agenden fallen, hat bereits einen positiven Baubescheid erteilt. Nach der Erfüllung projektüblicher Auflagen, wie elektrotechnischen Standards oder in Sachen Sicherheit, kann mit der Errichtung gestartet werden. Noch im Frühjahr soll begonnen werden, die Fertigstellung ist im Sommer 2022 geplant. Rund zwölf Millionen Euro nimmt der Flughafen für die neue Photovoltaikanlage in die Hand. Doch damit nicht genug, fließen weitere drei Millionen Euro in zwei zusätzliche Anlagen. Diese entstehen auf den Dächern der Parkhäuser 3 und 8. Mit den bereits bestehenden fünf Anlagen wird der Flughafen dann ab Mitte 2022 jährlich rund 30 Millionen Kilowattstunden an Strom produzieren – das entspricht in etwa 30 Prozent des aktuellen Bedarfs am Standort oder dem Verbrauch von 7.000 Familien pro Jahr. Alleine die große Anlage direkt neben der Piste 11/29 wird an die 24 Millionen Kilowattstunden liefern. Derzeit werden rund vier Millionen Kilowattstunden produziert.

Politik spricht Lob für Engagement aus

„Der Flughafen Wien ist auf dem besten Weg, Europas erster ‚Green Airport‘ zu werden“, unterstreicht Vorstand Günther Ofner angesichts der neuen Vorhaben. Die Mega-Anlage bezeichnet er als wichtigen Meilenstein und betont: „Schon in wenigen Jahren werden wir unseren Betrieb CO2-neutral führen.“

Lob für das Engagement in Sachen „Erneubarer Energie“ gibt es von Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP): „Der Flughafen Wien ist bestes Beispiel dafür, dass erfolgreiches Wirtschaften und Klimaschutz Hand in Hand gehen.“ Der für die Luftfahrtagenden zuständige Politiker sieht auch die Bundesregierung dank Investitionsprämie und Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz am richtigen Dampfer. „Denn jeden Euro, den wir in den Ökostrom stecken, bekommen wir dreifach wieder heraus“, betont er.