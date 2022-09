„Discofieber“ kommt ins Multiversum

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

20 Jahre lang war die Veranstaltungsreihe „Discofieber XXL“ ein Fixpunkt in der Wiener Partyszene. Nun geht Veranstalter „Fusion Events“ erstmals on Tour und wagt sich hinaus ins Wiener Umland – und hat sich dabei für das Schwechater Multiversum als Location entschieden.

So wird „Discofieber XXL“ mit den Hits aus den 1970er- und 1980er-Jahren am Samstag, dem 17. September, in der Braustadt gastieren. Der Vorverkauf läuft bereits. Aufseiten des Multiversums ist man laut Lukas Grünbichler, Chef der „Schwechat Event-Arena Betriebs GmbH“, stolz, dass die Veranstalter den Schritt nach Schwechat wagen.

Über den Herbst sind zudem vier weitere Großveranstaltungen, darunter die Weltmeisterschaft im Hindernisparcours-Lauf der Hunde von 22. bis 25. September. Ursprünglich sollten die „Agility World Championships“ in Russland stattfinden, aufgrund des Ukraine-Kriegs wurde ein neuer Veranstaltungsort gesucht. Offizieller Veranstalter ist dabei der Hundesportverein Pottendorf.

