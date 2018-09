2,2 Kilo Kokain wurden sichergestellt, berichtete das Finanzministerium am Sonntag in einer Aussendung. Eine Brasilianerin hatte nicht weniger als 100 mit Suchtgift gefüllte Päckchen geschluckt.

Ein junger Mann war aus Madrid mit 350 Gramm Kokain in 35 Bodypacks angekommen, ein anderer brachte auf seiner Reise aus Addis Abeba gar 800 Gramm Kokain in 82 Bodypacks mit sich. Nachdem die Verdächtigen jeweils einer Suchtmittelkontrolle unterzogen worden waren, wurden ärztliche Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurde der Schmuggel aufgedeckt.

Einen traurigen Rekord habe schließlich eine Drogenbotin aus Brasilien aufgestellt, so das Finanzministerium am Sonntag. Die Frau war aufgrund laufend durchgeführter Risikoanalysen ins Visier der Fahnder geraten und wurde auf dem Flughafen Wien bereits erwartet. Weil ihre Angaben widersprüchlich waren, folgte auch in diesem Fall eine ärztliche Untersuchung. Die dabei im Magen der Frau entdeckten 100 mit Kokain gefüllte Päckchen waren etwa ein Kilo schwer.

Alle drei Beschuldigten wurden der Justiz übergeben. Die Polizei führt laut Finanzministerium weitere Erhebungen hinsichtlich Herkunft des Kokains, Bestimmungsort und mögliche Abnehmer durch.