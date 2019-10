Zwei Neulinge und ein Rückkehrer sorgen für frisches Blut in der Theaterwerkstatt Schwechat. Ab 19. Oktober steht an sieben Abenden die Komödie „Pension Schöller“ im Theater Forum am Programm.

Mit Christoph Burko und Thomas Fischer-Seidl stoßen zwei Mitglieder aus dem Team des Forums dazu. Burko arbeitet in der Administration, Fischer-Seidl ist der Ehemann von Intendantin Manuela Fischer-Seidl und hilft beim Bühnenbau –

dafür ist er auch bei „Pension Schöller zuständig. Der Rückkehrer ist indes mit Bruno Reichert ein alter Bekannter auf den Bühnen der Region – zuletzt spielte er bei den Nestroy-Spielen in Rannersdorf mit.

Im Stück nehmen sie die Rollen des heiratswütigen Junggesellen (Burko), des abenteuerlustigen Löwenjägers (Seidl-Fischer) oder des Herrn Schöller (Reichert) ein. Die Hauptrolle bekleidet, im Unterschied zum Original, mit Christine Neubauer eine Frau. Sie spielt die wohlhabende Philippine Klapproth, die unbedingt einmal eine echte Irrenanstalt besuchen möchte und dann in der skurrilen namensgebenden Pension landet.

„Wir wollten wieder etwas Lustiges und Bekanntes spielen“, erläutert Theaterwerkstatt-Obfrau Margarita Prammer. Zudem passe „Pension Schöller“ von den Charakteren gut zu den Persönlichkeiten der Darsteller und „es gefällt jedem von uns“, führt sie weiter aus. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren. „Derzeit proben wir drei bis vier Mal pro Woche. Nachdem wir alle berufstätig sind vor allem am Abend oder am Wochenende“, erläutert Prammer.

Abgesehen von den drei Darstellerzugängen kehrt mit Maria Bittner eine langjährige Kostümexpertin zurück. Sie führt in Schwechat eine Änderungsschneiderei. Zudem steht Regisseur Marius Schiener mit Angela Drozd-Hofbauer eine neue Assistentin zur Seite.