„Wir planen den Baustart mit Herbst 2019“, berichtet Baustadtrat Simon Jahn (Grüne). Denn bis der Zubau und die Teilsanierung des Kindergartens „Regenbogen“ in der Ehbrustergasse über die Bühne gehen können, sind noch einige bürokratische Weg zu gehen.

Neben der notwendigen Erweiterung um zwei Gruppen ist insbesondere das Dach der Betreuungseinrichtung ein Problem. „Es gibt dort etwa viele Verwinkelungen, teilweise ist das Dach sogar undicht. Es soll nun mit einem Foliendach saniert werden“, berichtet der Baustadtrat. Ansonsten sei das Gebäude aber sehr gut in Schuss, betont Jahn.

Vergabe soll in der September-Sitzung erfolgen

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurden einmal einstimmig ein Grundsatzbeschluss sowie ein Kostenrahmen von 1,95 Millionen Euro gefasst. Zudem vergaben die Mandatare die Generalplanerleistungen mit einem Volumen von 99.000 Euro plus Reserve von 12.500 Euro an den Fischamender Architekten Alfred Waller. Die örtliche Bauaufsicht mit einer Auftragssumme von 38.000 Euro sowie einer Reserve von 6.000 Euro ging an das Schwechater Büro „CAD Office Müllner“.

Geht es nach Baustadtrat Jahn, soll noch vor dem Sommer die Ausschreibung der ausführenden Firmen stattfinden. Die Vergabe soll dann in der September-Sitzung erfolgen.