Satirefestival

Die mittlerweile 20. Auflage des Kabarett-Reigens läuft heuer außertourlich im Sommer, konkret von 7. Juni bis 22. Juli auf der Bühne im Felmayergarten.

Die nächsten Programmpunkte:

Gernot Kulis „Probt Altes spielt Neues“: Mittwoch, 16. Juni*

Manuela Seidl-Fischer und Marius Schiener „Bierlos am Bahnhof“: Donnerstag, 17. Juni

Berni Wagner „Galapagos“: Freitag, 18. Juni

Stefan Haider „Sing Hallelujah“: Samstag, 19. Juni

Thomas Maurer „WosWasl“: Montag, 21. und Dienstag, 22. Juni

* Spielbeginn ist von Montag und Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. www.satirefestival.at.



Nestroy-Spiele

Heuer bringt das Team um Intendant Peter Gruber das unbekannte Nestroy-Stück „Charivari“ auf die Bühne im Hof des Schlosses Rothmühle. Gespielt wird von 26. Juni bis 31. Juli jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag – Beginn ist um 19.30 Uhr.

Infos unter www.nestroy.at



Regional ist genial – live

Die Konzertreihe von Wirtschaftsplattform und Schwechater Musikerstammtisch (SMS) geht in die zweite Saison. Gespielt wird von 2. Juli bis 21. August grundsätzlich von 19 bis 22 Uhr bei Gastronomen im Stadtgebiet, der Eintritt ist frei.

Das Programm:

Castelleto: Am Freitag, 2. Juli spielen „Liquid Air“ und „Karen B & DettiVioletti“

Sommerbad: Am Samstag, 3. Juli spielt „Woifal mit Band“, Achtung: 16 bis 19 Uhr

Gasthaus Steiner: Am Donnerstag, 8. Juli spielen „Wienerlich Spielleut“ und „3/4 Schrammeln“

GOMOS Rannersdorfer Stubn: Am Freitag, 9. Juli spielen „MC‘s Texasschrammeln“

Würstelstand Koder: Am Samstag, 10. Juli spielen „Pendl Dui“

Manuels Taverne: Am Donnerstag, 15. Juli spielen „For Lore“

Brauhaus Schwechat: Am Freitag, 16. Juli spielen „Jack2King“ und „Bono vs Bruce“

Kastaniengarten: Am Donnerstag, 22. Juli spielen „ViBaKla“

Das Hopferl: Am Freitag, 23. Juli spielt die Blasmusik Mannswörth, Achtung: Beginn ab 17 Uhr

Tyroler Stubn: Am Donnerstag, 29. Juli spielen „Tweeter and the Monkey Man“ und „Sympathy for Strawberry“

Gasthaus Angelis: Am Freitag, 30. Juli spielen „Schlem.berger“

Cafe Leopold: Am Samstag, 31. Juli spielt das „Zwara-RU:DL-Trio“

Felmayer-Restaurant: Am Samstag, 7. August spielen „Pettycoats“

Cafe Unbedingt: Am Freitag, 13. August spielen „Detterl, Chromy, Grün (DCG)“

Gasthaus „Zur Goldenen Kette“: Am Freitag, 20. August spielen „Funky Tunes“

Kantine Rudolf-Tonn-Stadion: Am Samstag, 21. August spielen „Pendl feat. Stadtrat Simon Jahn“ Achtung: ab 17 Uhr



Schwechat Schrammeln

An vier Sonntagen im August gibt es im Rahmen eines Kulturheurigen eine Konzertreihe von regionalen Wienerlied-Gruppen im Schloss Rothmühle. Gespielt wird jeweils von 10 bis 14 Uhr, Eintritt ist frei.

Das Programm:

1. August: Wunschkonzert mit dem Duo „Roland & Woifal“

8. August: 3/4 Schrammeln mit „Wein, Weib, Wien“

15. August: „KreuzundBb. Das harmonische Verwechslungstrio“ spielt ein Mitmach-Konzert; Kurt Strohmer spielt „Wienerisch, witzig, würzig“; musikalischer Ausklang mit „Wienerlich Spielleut“

22. August: „Das Detterl und der Elvis des Wienerlieds“



Oldtimer und Vespa

Als Fixpunkte im Sommer-Kalender gelten mittlerweile die Oldtimer- und US-Cars-Event „JJ‘s – Musik, Cars and Diner“ sowie die „Schwechater Vespa“ im Rudolf Tonn Stadion in Rannersdorf. Ersteres wird am Samstag, 14. August ab 15 Uhr stattfinden, das Vespa-Treffen eine Woche später am Samstag, 21. August – musikalisches Highlight dort ist der Live-Auftritt der Band „Pendl“.



Theater im Schloss

Von 16. August bis 9. September weicht das Team des Schwechater Theater Forum ins Schloss Rothmühle aus. Konkret geht es um das Kabarettprogramm des Duos „Flo & Wisch“ sowie die Eigenproduktion „Theater in der Vorstadt“.

Das Programm:

Flo & Wisch „Lockvögel“: Täglich von 16. bis 20. August um 20 Uhr

Theater in der Vorstadt: Täglich von 1. bis 9. September; ein humorvoller Bühnenklassiker von Karl Valentin und Liesl Karlstadt (Anmerkung: Premiere war eigentlich schon 2020 geplant)



Klang & Kulinarik

Die Stadtgemeinde organisiert von 10. bis 12. September ein Eigenevent unter dem Titel „Klang & Kulinarik“ im Schloss Rothmühle. Das genaue Programm steht noch nicht fest, lediglich die Hauptacts. Grundsätzlich soll es viele musikalische Programmpunkte geben.

Das Programm:

Freitag, 10. September: „The Rat Pack“ (Christian Lackinger, Toni Leeb und Otto Minarik)

Samstag, 11. September: „Oskar“, die Coverband aus Schwechat

Sonntag, 12. September: Folklore und Weltmusik mit „Spinning Wheel“ (Celtic Folk) und „Russian Gentlemen Club“ (Folklore aus der ehemaligen Sowjetunion)