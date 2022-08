Werbung In Geburtstagslaune Anzeige 60 Jahre Heilbad in Bük!

Eine Ware nach der anderen ließ der Mann in dem Supermarkt in seinem Plastiksackerl verschwinden. Doch er dachte keineswegs daran, die Produkte auch zu bezahlen und spazierte schnurstracks an der Kasse vorbei.

Doch einer aufmerksamen Mitarbeiterin war der Mann aufgefallen und sie nahm die Verfolgung auf. Das dürfte den Langfinger dermaßen verunsichert haben, dass er davonlief. Das Diebesgut ließ er zudem einfach fallen.

