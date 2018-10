Ex-Partnerin erstochen: Prozess startet am Freitag .

Weil er die Mutter seiner beiden Kinder erstochen haben soll, muss sich ein 32-Jähriger am kommenden Freitag am Landesgericht Korneuburg wegen Mordes verantworten. Der Beschuldigte spricht laut Verteidiger Nikolaus Rast von Notwehr. Der Mann soll seine Ex-Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Schwechat mit fünf Messerstichen getötet haben, als er die Kinder für einen Urlaub abholte.