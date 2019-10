Im Juni war von einer Kandidatur bei den Gemeinderatswahl am 26. Jänner noch keine Rede. Mittlerweile sieht die Sachlage anders aus: Ex-SPÖ-Stadtchef Gerhard Frauenberger tritt mit einer eigenen Liste an. Mit an Bord sind bei „Wir für Schwechat“ die ebenfalls fraktionslosen Gemeinderäte Leopold Wittmann (Ex-SPÖ) und Johann Ertl (Ex-FPÖ).

Gemeinsam will das Trio in den Gemeinderat einziehen. Als Wählerpotenzial hat man enttäuschte SPÖ- und FPÖ-Wähler ausgemacht. Frauenberger betont jedoch, dass es sich erst einmal um einen Startschuss handelt. Wie er den Wahlkampf anlegen wird und mit welchen Themen er ins Rennen geht, steht noch nicht fest. Zudem ist man auf der Suche nach Verstärkung.

Mehr dazu