Schwechat feiert 100 Jahre Stadterhebung

Der Startschuss ist bereits erfolgt: Mit der Schokotaler-Verteilaktion am 3. Jänner am Hauptplatz und in der Franz-Schubert-Straße ist der Auftakt ins Jubiläumsjahr geglückt. Die Schokotaler waren dem Thema entsprechend mit dem eigens kreierten "100 Jahre Schwechat"-Logo gebrandet.

"Mit Montag wurden auch am ganzen Hautplatz Flaggen mit dem Logo gehisst. Diese werden das ganze Jahr über hängenbleiben", erläutert Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). "100 Jahre Schwechat" soll 2022 eine zentrale Rolle bei sämtlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet einnehmen. Einen genauen Fahrplan will Baier bei einer Pressekonferenz am 20. Jänner präsentieren - "samt Überraschungen", wie sie ankündigt.

Jubiläumsjahr als Identitäts-Boost

Neben dem Jubiläum selbst soll mit "100 Jahre Schwechat" eine Stärkung der Schwechater Identität einhergehen. "Wir wollen das Miteinander stärken und zeigen, dass man stolz auf Schwechat sein kann", erklärt die Stadtchefin. Für die Organisation zeigt sich eine vierköpfige Arbeitsgruppe der Rathaus-Verwaltung verantwortlich.

Rein historisch gesehen, ist es "nur" die Gemeinde Schwechat die 100 Jahre Stadterhebung begeht. Denn zum Zeitpunkt des Ministerbeschlusses 1922 waren die nunmehrigen Katastralgemeinden Rannersdorf, Mannswörth und Kledering aber auch die damals eigenständigen Orte Alt-Kettenhof und Neu-Kettenhof nicht Teil von Schwechat.

Sie wurden 1954 nach der Trennung von Wien in die Stadtgemeinde Schwechat eingegliedert. Bürgermeisterin Karin Baier betont jedoch, dass "100 Jahre Schwechat" in allen Stadtteilen mit Veranstaltungen gefeiert werden soll und wird. "Jetzt sind wir alle Schwechat", unterstreicht die Stadtchefin.