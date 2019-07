Seit vergangener Woche läuft das Schwechater Ferienspiel. Drei Wochen lang können Kinder vieles ausprobieren. In der Vorwoche standen etwa Leichtathletik am Phönixplatz oder das Basteln von Nagelbildern am Programm.

Diese Woche folgen etwa eine Probe-Golfrunde oder ein Ausflug ins Planetarium in Wien.

Die NÖN war am Donnerstag beim Basteln in der Volksschule und beim Sport am Phönixplatz dabei. Gemeinsam mit den Betreuern Barbara Schüller und Merlin Waldhör bastelten die Kinder Mickeymouse- Papiersackerl und mit Wollfäden bespannte Nagelbilder. Am Phönixplatz lernten die Kids Weitsprung, Weitwurf, Hochsprung und Sprint. Da es sehr heiß war an diesem Tag, suchten die Teilnehmer immer wieder Abkühlung bei der Rasensprenkel-Anlage.