Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwechat zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus alarmiert.

In einer Wohnung brach aus unbekannten Gründen ein Feuer aus, zum Zeitpunkt des Brandes waren aber keine Personen in der Wohnung. Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat-Rannersdorf unterstützte mit einem Atemschutztrupp bei Nachkontrollen in der Wohnung und stellten während des gesamten Einsatz einen Rettungstrupp für die eingesetzten Trupps zur Verfügung