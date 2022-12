Feuerwehr kauft „Italo-Drehleiter“

Wie das Leben manchmal spielt – so könnte das Ankunftsmotto des neuesten Fahrzeugs im Fuhrpark der Schwechater Feuerwehr lauten. Die Kameraden um Kommandant Maximilian Puhane sprechen gar von einer „glücklichen Fügung“, durch die das Drehleiterauto seinen Weg in die Braustadt gefunden hat. Denn eigentlich war es auf Bestellung der italienischen Regierung für den Einsatz beim südlichen Nachbarn Österreichs gedacht gewesen. „Zwei Fahrzeuge hat Italien aber nicht übernommen“, weiß Puhane.

Die Grazer Herstellerfirma „Magirus GmbH“ war jedoch darüber informiert, dass in Schwechat dringender Bedarf an einer Drehleiter besteht. Denn seit Jahresanfang fährt man in der Braustadt mit einer Notlösung aus Krems. Deren Fahrzeug, Baujahr 1995, wurde kurzfristig übernommen, nachdem das Schwechater Auto irreparabel beschädigt war.

Fahrzeug kostet rund 900.000 Euro

Parallel dazu wurde der Prozess zur Anschaffung einer neuen Drehleiter gestartet – normalerweise mit einer Wartezeit von bis zu drei Jahren verbunden. Doch dann ergab sich die Chance mit der „Italo-Drehleiter“ und die Schwechater schlugen zu. Das rund 900.000 Euro teure Fahrzeug konnte über die Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG) angeschafft werden.

Die Finanzierung erfolgt dreigeteilt durch Stadtgemeinde, Eigenmittel der Feuerwehr und einer Förderung über 275.000 Euro durch den Landesfeuerwehrverband. Diese ist dadurch möglich, da Schwechat per Mindestausrüstungsverordnung eine Drehleiter besitzen muss. „Außerdem bekommen wir die Mehrwertsteuer zurück“, erläutert Kommandant Maximilian Puhane.

Das neue Fahrzeug spielt jedenfalls alle Stückerl und dient nicht nur zum Löschen aus großer Höhe, sondern kann auch als Flaschenzug für den Rettungseinsatz von einem Dach eingesetzt werden. Nach einer intensiven Einschulung in den kommenden Wochen, wird die neue Drehleiter, laut Puhane spätestens ab Ende Februar im Volleinsatz stehen.

