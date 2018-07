Feuerwehr rettet Mauersegler .

Die Schwechater Kameraden wurden am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einem tierischen Einsatz in der Himbergerstraße unmittelbar nach dem Hauptplatz gerufen. Ein Mauersegler hatte sich in luftiger Höhe in der beschädigten Fassade eines Wohnhauses verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.