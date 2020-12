Eigentlich ist das Zünden von Feuerwerksraketen oder anderen Silvesterkrachern in bewohntem Gebiet verboten. Eigentlich. Denn zum Jahreswechsel wird über diese gesetzliche Vorgabe konsequent hinweggesehen, immerhin gehört das „Geballere“ einfach dazu.

Allerdings sieht man das im Schwechater Rathaus ein wenig anders. In einer Aussendung werden Raketen und Silvesterkracher als „rücksichtslos“ bezeichnet. Der bei der Explosion freigesetzte Feinstaub würde die Lungenfunktion stören und vor allem kleine Kinder, Ältere und chronisch Kranke treffen.

Zudem würde in nur einer Nacht so viele „Dreck in die Luft“ geschossen, wie der Straßenverkehr im gesamten Jahr verursacht. Und natürlich würde im Nachhinein viel Müll liegenbleiben. Ein weiterer Grund der Ablehnung ist der Schutz der Tiere, egal ob Haus- oder Wildtier. Daher will die Stadt heuer besonders darauf achten, dass Feuerwerkskörper ab der Kategorie 2 im Siedlungsgebiet nicht abgefeuert werden. „Die, die unbedingt schießen wollen, sollen aufs freie Feld gehen“, sagt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ).

Auf die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes kann nur die Polizei pochen. In den nächsten Tagen werde es daher dazu einen Termin mit der Exekutive geben. „Ich bin auch der Meinung, dass gerade im Hinblick auf die Ereignisse am 2. November mit schussähnlichen Geräuschen sensibler umgegangen werden sollte“, verweist Baier auf den Terroranschlag in Wien.

Laut Studie ist Ausstoß von Feinstaub gering

Kein Verständnis für Vorstöße wie diese hat man im Gewerbe der Pyrotechniker. Laut einer Studie sei der Feinstaubausstoß bei Feuerwerken vernachlässigbar. So betrage deren Anteil nur 0,28 Prozent der Gesamtemissionen. Feinstaub durch Silvester-Feuerwerke trete darüber hinaus nur einmalig und sehr kurzfristig für wenige Stunden am Neujahrsmorgen auf. Laut Branchensprecher Rudolf Jost werde dem Gewerbe durch derartige Falschinformationen ein „existenzieller Schaden“ zugefügt.