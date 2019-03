Mit Geschenken vom Airport-Vorstandsduo Julian Jäger und Günther Ofner sowie der Ehrenmitgliedschaft im Verein verabschiedete sich Martin Dichler in der Vorwoche als Obmann der "Flughafenfreunden Wien". Mit Gernot Kastner wurde bei der Generalversammlung am Freitag im Schwechater Brauhaus ein neuer Vorsitzender gewählt.

Die Flughafen-Vorstände Julian Jäger (l.) und Günther Ofner (r.) schenkten Martin Dichler zum Abschied einen Reisekoffer. Mit im Bild Gernot Kastner. | Flughafenfreunde Wien/Patrick Huber

Im Rahmen des Obmann-Wechsels kam es generell im Verein zu einem Generationswechsel, den Dichler bereits vor Jahren eingeleitet hatte. Der Schwechater durfte sich im Zuge der Generalversammlung jedenfalls über die Ernennung zum Ehrenmitglied freuen und erhielt als Zeichen dafür eine goldene Pin-Nadel in Form des Vereinslogos samt Namensgravur.

Sammlertag erstmals an einem Sonntag

Kastner, der bisher Dichlers Stellvertreter war, hat mit Claudia Winkler nun eine neue Vize-Obfrau zur Seite. Der neue Vorstand setzt auf ein breites Angebot für die rund 270 Mitglieder der Flughafenfreunde.

Das neue Vorstandsteam um Gernot Kastner (m.): Karl Freiberger, Joseph Pochobradsky, David Hanzl, Markus Urban und Claudia Winkler. | Flughafenfreunde Wien/Patrick Huber

Neben den regelmäßigen Vereinsabendes, jeweils am ersten Freitag im Monat, ist auch eine Spottersafari für begeisterte Flugzeug-Fotografen sowie der 21. Sammlertag eingeplant. Der Sammlertag wird heuer aber erstmals an einem Sonntag, konkret am 19. Mai von 9 bis 14 Uhr, über die Bühne gehen. Er wird im Besucherraum des Flughafens stattfinden.

Der neue Vorstand:

Obmann: Gernot Kastner

Obmann-Stellvertreter: Claudia Winkler

Kassier: Karl Freiberger

Kassier-Stellvertreter: Markus Urban

Schriftführer: Joseph Pochobradsky

Schriftführer-Stellvertreter: David Hanzl