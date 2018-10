Am Mittwoch wurde am neuen Standort im rund 2.400 m² großen Airport-Gebäude 988 die offizielle Eröffnung mit allerlei Polit- und Polizeiprominenz gefeiert.

Landespolizeidirektor Konrad Kogler betonte, dass vor allem die Lage für die Verlegung zum Flughafen gesprochen habe. Darüber hinaus sei die Nähe zur Ostgrenze ausschlaggebend gewesen. Zudem lobte er das „hervorragende Verhältnis“ zum Flughafen. Dieses betätigte auch Airport-Vorstand Günther Ofner. „Bei uns gilt: Jeder soll sich sicher fühlen“, betonte er. Die Zusammenarbeit zwischen Flughafen und Polizei sei jedenfalls „professioneller als je zuvor“.

Von der AUA zur Polizei

Das Gebäude 988 gehört dem Flughafen und wurde für die Anforderungen der Fremdenpolizei umgebaut. Zuvor war es an Austrian Airlines (AUA) vermietet, die die Liegenschaft als Flugbetriebsgebäude genutzt hat. Seit 2011 stand es jedoch leer, der Flughafen nahm das Gebäude zurück und vermietet es nun an die Polizei.

Inspektionskommandant Otto Mayer zeigt sich über den Umzug erfreut. Insgesamt verrichten 29 Beamte bei der Fremdenpolizei ihren Dienst. Bisher waren 13 Polizisten in Traiskirchen stationiert, 16 Beamten am Polizeiposten Wiener Straße in Schwechat. „Jetzt sind alle an einem Standort“, hob Mayer im NÖN-Gespräch hervor. Auf sein Team ist er „sehr, sehr stolz“, sie wären hochmotiviert und würden hervorragende Arbeit leisten.

Die Beamten der Polizeiinspektion Fremdenpolizei-AGM sind ausschließlich für die Befragung und Erstaufnahme von Asylwerbern zuständig. Im Fall einer illegalen Einreise werden die Personen festgenommen, zum Flughafen gebracht und alle wichtigen Daten aufgenommen. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) entscheidet dann über die weitere Vorgangsweise mit den Flüchtlingen.