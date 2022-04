Führungsteam der Raiffeisenbank ist wieder komplett

Werbung

Nach der Überraschung, dass Geschäftsleiter Martin Sachslehner nach nur einem Jahr im Amt im Herbst die Raiffeisenbank Region Schwechat verließ, steht nun ein Nachfolger fest. Joachim Reitmeier komplettiert nun das Führungsduo der Bank gemeinsam mit Geschäftsleiter Matthias Trost.

Reitmeier ist zwar erst seit Februar 2021 bei der Regionalbank in Schwechat tätig, kann aber auf reiche Erfahrung im Bankenwesen zurückblicken. „Ich komme aus dem Raiffeisensektor. Ich habe das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt“, erzählt Reitmeier.

Danach war er für die Bank Austria und andere Banken über 15 Jahre im Ausland in Leitungsfunktionen gewesen. Zuletzt war er für die Raiffeisenlandesbank im Burgenland im Immobilienfinanzierungsgeschäft tätig. Im letzten Jahr war er in Schwechat mit der Weiterentwicklung des Firmenkundenteams beschäftigt. „Da ist uns in den letzten Monaten sehr viel gelungen“, erklärt Reitmeier, dass dies dazu beigetragen habe, dass er sich beim Auswahlverfahren für den Geschäftsleiterposten durchsetzen konnte.

„Es freut uns besonders, dass wir die Position aus dem eigenen Haus nachbesetzen konnten“, betont Raiffeisen-Obmann Johann Prendl und bedankt sich gleichzeitig bei Direktor Christian Moucka von der Raiffeisenbank Baden, der die Geschäfte seit November interimistisch mit Trost geleitet hatte. „Es muss zwei Geschäftsleiter geben. Bei uns gilt das Vier-Augen-Prinzip“, erläutert Prendl. Trost bekleidet das Amt des Geschäftsleiters seit etwa einem Jahr. Er ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und seit 2020 bei der Raiffeisen Region Schwechat tätig. Davor war er zehn Jahre beim österreichischen Raiffeisenverband.

Sein neuer Co-Chef Reitmeier will jedenfalls in den nächsten Jahren die Bank zur „Drehscheibe der Region“ weiterentwickeln. Erklärtes Ziel sei es, alle Filialen zu erhalten. „Wir haben ja den Vorteil, dass wir alle Finanzdienstleistungen anbieten“, so Reitmeier, der sich überzeugt zeigt, dass das Genossenschaftsprinzip in Zeiten wie diesen wieder interessanter wird.

„Wir wollen uns regional noch stärker verankern. Das ist in den letzten Jahren etwas vernachlässigt worden“, so Reitmeier. Dass das letzte Jahr in wirtschaftlicher Hinsicht sehr erfolgreich war, sei vor allem den beiden nunmehrigen Geschäftsleitern zu verdanken. „Ihr habt da Schwung reingebracht mit der konsequenten Verfolgung eines Zieles, nämlich der Verbundenheit zum Kunden“, so Prendl. Das komme auch der Region zugute, so Trost: „Wenn es gut funktioniert, erlaubt uns das auch, Gutes zu tun“, verweist Trost auf die Spenden-Aktion für die Blaulicht-Aktionen, die die Bank vor kurzem durchführte.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.