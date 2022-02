Gemeinsam singen, aber online

Dicht an dicht zu stehen und dabei leidenschaftlich dem eigenen Stimmvolumen frönen, ist in Zeiten von Corona nicht für jeden attraktiv.

QR-Code „Halleluja“. Foto: NOEN

Wie man als Chor dennoch gemeinsam singen kann, zeigt der Kirchenchor Tabita.

Die Gruppe um Gerhard Bila weicht kurzerhand ins Internet aus.

Und so funktioniert es: „Für die jeweiligen Liedprojekte schicke ich jedem Chormitglied seinen Gesangsteil per Audio-Datei. Den gilt es dann einzuüben, mit einer Handykamera aufzuzeichnen und mir per WhatsApp zuzuschicken“, erklärt Bila.

QR-Code „God Day Sunshine“. Foto: NOEN

Die gesammelten Einzelaufnahmen werden dann von Tontechniker Matthias Pap zusammengemischt, Bila kümmert sich derweil um die Videosequenzen. „Das vollendete Werk präsentieren wir dann auf Youtube“, erklärt der Chorleiter.

Der QR-Code fungiert als Link zu den Youtube-Aufnahmen – dazu braucht es nur den QR-Code-Scanner am Handy.

