Große Faschingsparty im Jugendzentrum Üdiwüdi .

Zum Thema Karneval in Venedig lädt das Jugendzentrum Üdüwüdü diesen Samstag, 26. Jänner, ab 20 Uhr mit DJ´s und Kostüm-Spaß zum ultimativen Faschingsfest in seine Partyräume am Zirkelweg 3, Schwechat.